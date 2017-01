VIDEO: Geniale scorpion kick van Oliver Giroud op nieuwjaarsdag

De naam is Oliver Giroud. Spits van Arsenal. Sinds 2012 staat de Fransman al onder contract in Londen. In 146 wedstrijden scoorde hij maar liefst 61 keer. Maar nog nooit zo mooi als zondag.

Arsene Wenger noemt het doelpunt als één van de mooiste in zijn klasse. Het staat volgens de coach in de top 6 doelpunten van Arsenal onder zijn trainerschap, waartoe natuurlijk al twee goals van Dennis Bergkamp horen.

Giroud leidt de counter in door een geweldige hakpass te geven op het middenveld. De bal komt in de counter terecht bij Alexis Sanchez die niet al te best voor geeft. Giroud kan maar één ding doen en dat is de bal met de hak spelen. En zoja hij scoort met een scorpion kick.

