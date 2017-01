Ook Gudelj kan naar China

De 25-jarige Gudelj zou persoonlijk al een akkoord hebben bereikt met de Chinese club. Naar verluidt zou hij er vijf miljoen euro per jaar kunnen verdienen. De Chinezen hebben een contract voor drie jaar klaarliggen voor de Serviër.

De transfersom zou een bedrag van zes miljoen euro moeten gaan opleveren voor Ajax. Gudelj is blij dat hij bij Ajax spoedig kan vertrekken, nadat hij zijn kont in de krib had gegooid. Daardoor zat Gudelj de laatste twee maanden al niet meer bij de selectie.

Gudelj kwam in de zomer van 2015 over van AZ. Toen tekende hij een contract tot medio 2020 in Amsterdam. Uiteindelijk speelde hij slechts 59 keer voor Ajax, waarin hij zeven keerde scoorde.

