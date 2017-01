NEC trekt zoon van Henrik Larsson aan

Larsson speelde in de jeugd bij La Masia, de beroemde jeugdopleiding van FC Barcelona. Zijn vader speelde twee jaar voor de Catalaanse club.

Henrik Larsson is een grootheid in Zweden. Hij speelde tussen 1993 en 2009 in 106 interlands. Ook bij Feyenoord maakte hij faam tussen 1993 en 1997.

Helsingborgs

Twee jaar lang was de 45-jarige Larsson trainer van Helsingborgs, daar debuteerde Jordan in 2014 op het hoogste niveau. In november degradeerde de club echter, waarna Henrik besloot op te stappen en zijn zoon transfervrij mocht vertrekken.

Jordan Larsson zal dinsdag direct met NEC meevliegen naar Spanje voor het trainingskamp in Marbella.

