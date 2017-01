Witsel kiest toch voor geld in China boven toptransfer naar Juventus

Witsel zal in China gaan spelen onder Fabio Cannavaro, oud-wereldkampioen met Italië. De Belg zou naar verluidt 18 miljoen euro per jaar gaan verdienen bij Tianjin Quanjian.

'Het was een moeilijke keuze', zo reageert de middenvelder tegenover Tuttosport over zijn keuze om voor China te kiezen.

'Het was lastig, omdat ik naar een geweldige topclub als Juventus kon. Maar dit was een aanbieding die ik voor mijn familie niet kon weigeren', verklaart Witsel. 'Toch ben ik Juventus dankbaar. Ze zijn heel netjes met mij omgegaan en ik hoop dat ze de Champions League kunnen winnen. Ik ga in ieder geval voor ze juichen. Wie weet kruisen onze paden elkaar in de toekomst alsnog', besluit de Rode Duivel.

