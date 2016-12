Celtic wint 40e Old Firm op oudjaarsdag

Waar Celtic voor aanvang van het duel al maarliefst 19 punten voorsprong hadden op rivaal Rangers FC, werd dit dus uitgebreidt naar 22 punten na de 2-1 winst voor de Schotse recordkampioen.

Waar de 50.000 duizend aanwezige fans hun geluk niet opkonden toen Miller (oud Celtic) de 0-1 binnentikte, was de sfeer direct goed. Maar de voorsprong voor Rangers FC duurde maar een kleine 15 minuten, waar Dembélé net na het halfuur de stand weer gelijk trok.

In het tweede bedrijf was Celtic de bovenliggende ploeg, waar Sinclair in de 71e minuut het overwicht in een winst omzette uit een corner. Door de 2-1 winst is het wachten op de 48e landstitel voor Celtic.

