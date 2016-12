Mourinho: Memphis mag vertrekken onder mijn voorwaarden

Mourinho geeft te kennen dat hij al weken vooruitloopt op het vertrek van de Nederlander, niet voor niets dat Depay al weken geen speeltijd meer krijgt onder de Portugese coach. 'Ik moet zeggen dat mijn beslissingen rond Memphis de afgelopen maanden zijn beïnvloed door de informatie die ik had over het feit dat hij in januari graag wil vertrekken, en dat wij daar bij een goed bod aan zouden meewerken.'

'Als ik het idee heb dat een speler gaat vertrekken en op zijn plek ook andere spelers heb, dan ga ik voor spelers waarvan ik zeker weet dat ze wel blijven. Zoals Jesse Lingard, Henrikh Mkhitaryan en Anthony Martial. Op die positie heb ik veel mogelijkheden.'

Waar The Sun nog olie op het vuur gooide voor Memphis, plaatste het foto's waarop Memphis te zien is in Rotterdam terwijl hij aan de waterpijp zit. 'Memphis is een heel goede professional. Het enige dat ik kan zeggen, is dat het imago van spelers altijd wordt beïnvloed door details uit hun privé-leven. Maar de realiteit bij Memphis is dat hij een zeer goede prof is, en een heel goede jongen. Hij is intelligent, erg fatsoenlijk en werkt keihard.'

