Chelsea wil versterken in de vorm van Arturo Vidal

Waar Vidal bij het grote Duitse Bayern Munchen zijn beste tijd lijkt te hebben gehad, lijkt Conte en Chelsea aan de deur te kloppen bij de middenvelder. Conte wil de Chileen toevoegen aan zijn superieur team om dit seizoen de landstitel binnen te trekken.

Het zou gaan om een bedrag van 38 miljoen pond wat wordt gereserveerd om de Chileen over de streep te trekken. (ogerekend 44,5 miljoen euro). Waar Vidal bij Bayern pas bezig is met zijn tweede seizoen, moet dit bedrag voldoende zijn om de Duitsers te laten nadenken over zijn vertrek.

Het contract van Vidal loopt nog door tot medio 2019 bij Bayern Munchen.

