Ronaldo hoopt dan ook dat zijn zoon wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar en dat hij zijn vader achterna gaat. Wat Ronaldo Jr vooral niet moet doen is doelman willen worden.

'Natuurlijk wil ik dat mijn zoon net zo'n voetballer wordt als zijn vader,' aldus Ronaldo in gesprek met ONE TV. 'Ik weet dat het een grote uitdaging is en dat het niet makkelijk zal worden. Maar hij mag worden wat hij wil.'

'Ik zal geen druk op hem zetten, maar ik zal hem een klein beetje pushen om voetballer te worden. Maar hij mag geen doelman worden. Ik wil dat hij een aanvaller wordt. Maar hij mag zelf kiezen, ik maak mij geen zorgen,' sluit Ronaldo het gesprek af.

Reageer op Ronaldo: Zoon moet net zo groot worden als ik, geen doelman