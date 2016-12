Ziyech ziet Ajax als opstap naar grotere Europese club

Waar afgelopen zomer notabene nog last-minute de overstap werd gemaakt van FC Twente naar Ajax, verwacht de middenvelder zelf niet lang bij Ajax te blijven. De creatieveling ziet de Amsterdamse club meer als opstap naar een grotere topclub, die hij snel wil bewerkstelligen.

In gesprek met De Volkskrant laat Ziyech weten: 'Als ik mijn vijfjarige contract uitdien bij Ajax heb ik het niet goed gedaan. Een topclub uit een topcompetitie is mijn doel. Daarom heb ik voor Ajax gekozen. Zo kom ik daar makkelijker binnen.'

Waar Ziyech in ontwikkeling wil blijven, laat hij weten dat de Duitser Ozil zijn grote voorbeeld is. 'Hij is echt mijn voorbeeld. Laatst scoorde hij met zijn hoofd en dan wil ik dat ook. Hij heeft dat nonchalante. Hij doet iets geniaals, maar het lijkt alsof het hem geen moeite kost. Hij is van een heel andere kwaliteit dan ik ben.'

