Watford denkt aan terughalen Berghuis, Feyenoord vreest

Waar Berghuis jl zomer naar Feyenoord vertrok omdat hij bij het Engelse Watford amper aan speelminuten toekwam, lijkt nu alweer eerder de terugweg te gaan bewandelen. Door de enorme blessuregolf lijkt Watford trainer Mazzurri toch weer Berghuis eerder te willen terughalen.

Mazzarri liet tegenover de verzamelde media weten wellicht eerder een einde te maken aan de verhuur van Berghuis aan Feyenoord. 'Ik zal met de club overleggen en bekijken welke opties we in januari allemaal hebben. Ik ben erg blij dat hij het goed doet, ook al is het in een andere competitie dan de Premier League.'

Waar Watford een druk programma voor de boeg heeft, moet het Daryl Janmaat en Valon Behrami al missen door blessures. Ook Roberto Pereyra, Isaac Success, Miguel Britos, Adrian Mariappa en Ben Watson verblijven al in de lappenmand bij Watford.

Mocht Watford de plannen willen laten doorgaan, lijkt Feyenoord toch last minuten de transfermarkt op te moeten om een vervanger voor Berghuis te halen.

