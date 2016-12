Puel: 'Voor nog geen 100 miljoen zal Van Dijk vertrekken'

Toch heeft de manager van het Engelse Southampton laten weten dat Van Dijk nergens heen gaat aankomende maand. Waar Van Dijk al met diverse clubs in verband werd gebracht, lijkt het Engelse Manchester City de voornaamste kandidaat te zijn.

'"Virgil is een hele belangrijke speler voor ons en hij zal hier blijven,' aldus trainer Puel op de persconferentie. Puel liet weten dat hij Van Dijk hard nodig heeft om nog enkele plaatsen te klimmen op de ranglijst van de Engelse Premier League.

Ook aanvoerder Fonte mag niet worden verkocht, 'Ze blijven allebei hier. Er wordt altijd veel gespeculeerd over spelers, maar dat is normaal. Want zowel Fonte als Van Dijk is een uitstekende voetballer.'

Waar Southampton woensdag tegen Tottenham Hotspur nog wel op voorsprong wist te komen, moest het uiteindelijk haar meerdere erkennen aan de Londense topclub.

