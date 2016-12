Waar Ajax in eerste instantie helemaal niet geinteresseerd was in Ziyech, sprak Overmars zelfs de woorden dat Ziyech helemaal niet naar Ajax zou komen. 'Toen Overmars publiekelijk aangaf mij niet te willen halen, heb ik een streep gezet door Ajax. Of dat een tegenvaller was? Nou ja, het was graag of niet. En op dat moment wilde Ajax me niet,' aldus de middenvelder tegenover de NOS.

'Toen ze alsnog aanklopten heb ik nog wel gevraagd waarom ze mij in eerste instantie niet wilden. En ik heb er uitleg over gekregen. Overmars liet weten dat er interesse was voor een paar middenvelders.'

Waar er genoeg interesse was vanuit het buitenland, wilde Ziyech nog niet de stap over de grens maken. Hij vondt zichzelf nog niet rijp genoeg voor die grote stap, maar wellicht denkt hij daar nu anders over. '"Misschien qua voetbalkwaliteit wel, maar je moet je er ook goed bij voelen. Anders kan je niet presteren. Daarom ben ik tot de conclusie gekomen dat nog een of twee jaar Nederland het beste voor me is.'

Reageer op Ziyech: 'Goede wijn moet ook eerst rijpen'