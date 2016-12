Advocaat is van mening veranderd: 'Wil bij Fenerbahce blijven'

Waar in augustus Dick Advocaat een contract voor een jaar tekende bij het Turkse Fenerbahce, vondt hij dat toentertijd lang genoeg. Maar de Kleine Generaal is van mening veranderd en wil er nog wel een of twee seizoenen aan vast plakken.

'Ik ben blij met mijn werkomgeving en ik heb mezelf hervonden,' aldus Advocaat. 'Ik wilde eigenlijk niet langer bij een club werken, maar ik heb me bedacht.' Mocht het Turkse Fenerbahce hem een nieuw contract aanbieden, gaat Advocaat er zeker op in.

Waar het winterstop is voor de Turkse grootmacht, wordt op 15 januari de competitie hervat tegen hekkensluiter Ardanaspor.

