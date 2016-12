'Het is geweldig, het is een droom die uitkomt,' zei Ryan. 'Het ondertekenen van mijn eerste profcontract en om het te doen op de leeftijd van 16 is geweldig, het gebeurd niet heel vaak en het is ongelooflijk.'

De uit Wollongong afkomstige tiener zei dat de Willem II staf verwacht dat hij zijn debuut in het eerste elftal binnen een jaar zal maken.

'Ze hebben de verwachtingen van me om een ​​eerste team speler te maken in de komende zes maanden,' zei hij. 'Joris Mathijsen is een van de directeuren binnen de club, hij speelde voor Nederland in 2010 de WK-finale en hij is een legende in Nederland.'

Reageer op Willem II ziet in 16-jarige Liverpool speler een groot talent