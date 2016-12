Blind wil contract bij Oranje graag verlengen

'Ik vind het bondscoachschap een geweldige job en sta open voor nog twee jaar', vertelt Blind in De Telegraaf. 'Dit is een heel mooie baan, omdat je in de top zit, met veel kwaliteit werkt, veel goede wedstrijden ziet en je vrijheden hebt. Die combinatie staat me heel erg aan. Ik voel me prettig in deze rol.'

'Maar als ik niet twee jaar door kan als bondscoach, sta ik ook open voor een assistentschap bij een topclub. En anders stop ik', vervolgt Blind. 'Als we ons in 2017 niet kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland ben ik weg.'

In 2015 volgde Blind de ontslagen Guus Hiddink op. Maar vanaf het duel met Wales begon het pas echt voor Blind. 'Vanaf toen, en in ons trainingskamp in mei en juni in Portugal, is er iets ontstaan. Daar is onderling het besef gegroeid dat we het met elkaar moeten doen. Die toewijding proef ik in de gesprekken met spelers en moet een goede basis zijn om het WK in Rusland te halen.'

Overigens verwacht Blind niet dat hij na Fred Grim nog een assistent zal toevoegen aan zijn staf. 'Ik ben heel tevreden hoe we functioneren. Er was sprake van een tweede assistent. Maar zoals ik er nu in sta, wil ik de hele kwalificatiecyclus zo afmaken. Plaatsen we ons voor het WK in Rusland dan is een extra man met ervaring en zelfstandigheid om trainingen te leiden zeer welkom per 1 januari 2018.'

