Volgens de Argentijnse media zal de 32-jarige spits zo'n 80 miljoen euro in twee jaar tijd gaan verdienen. Dat is twintig keer zoveel dan dat hij bij Boca Juniors verdiende.

De Argentijnse club zou zelf 84 miljoen euro ontvangen voor de overgang van Tevez naar China. In een persbericht zegt Shanghai Shenhua dat Tevez de aanval 'aanzienlijk versterkt'. 'De club kijkt ernaar uit om met Tevez in het nieuwe seizoen op jacht te gaan naar prijzen in China en Azië.'

Eerder kwam Tevez uit voor clubs als Juventus, Manchester United, Manchester City en West Ham United. Bij zijn nieuwe club is Gustavo Poyet trainer. De Uruguayaan werd vorige maand aangesteld en kan in Shanghai ook beschikken over Demba Ba, Fredy Guarin en Obafemi Martins.

Reageer op Shanghai Shensua koopt Tevez voor 84 miljoen en wordt best betaalde speler ooit