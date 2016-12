De grootaaneelhouder van United Vansen naar Nederland komt om te overleggen met en Knüppe en Job van der Have over de betalingen aan ADO Den Haag. De doelstelling van Wang is om zo snel mogelijk tot betaling over te gaan en de controle terug te krijgen over de club.

Waar en Knüppe en Job van der Have net als Wang ontbraken bij de rechtbank vanmorgen, geeft dat een logische verklaring. De bewindvoerder heeft nieuwe afspraken gemaakt, waardoor een akkoord dichterbij is gekomen. De rechtzaak van vanmorgen werd daardoor overbodig, wat wel extra druk opleverde voor beide partijen.

Waar Wang ADO nog een dikke 2,2 miljoen euro schuldig is, moet er nu dus onderhandeld worden over de betaling van de Chinees aan de Haagse club. Het ingezette onderzoek kan daarmee meteen van tafel worden geschoven.

