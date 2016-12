Waar de Portugees Jose Mourinho hem uiteindelijk over de streep trok, liet Sneijder weten: 'Ik had er mijn twijfels over, daarom duurde het zo lang tot ik een knoop doorhakte.'

Maar de kleine grote man vervolgt zijn uitleg in gesprek met FOX, 'José Mourinho overtuigde me zo erg dat ik er heel graag naartoe wilde. Al voordat ik er speelde maakte hij me heel belangrijk. Dat is de reden waarom ik ben gegaan.'

Yolante steun en toeverlaat

'Yolanthe zag aan mij ik er heel erg mee zat en zei: Wes, zie het allemaal positief. De eerstvolgende keer dat je weer in Madrid bent, speel je de finale in het Bernabeu,' aldus Sneijder.

Waar de finale van de Champions League toentertijd ook nog eens plaatsvondt in het stadion van Real Madrid, was de circel rond. 'Aan het einde van het seizoen stond ik met de cup in handen, precies zoals Yolanthe zei in het vliegtuig naar Milaan. Dat is iets heel moois.'

Reageer op Sneijder: 'Dat ik Madrid verliet kwam alleen maar door Yolante'