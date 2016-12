Galatasaray ontvangt Chinees bod op Duitser Lucas Podolski

Woensdagmiddag maakte het Turkse Galatasaray wereldkundig dat het een bod van het Chinese Beijing Guoan heeft gehad van 7 miljoen euro, dat bod is uitgebracht op de Duitser Lucas Podolski. De media laat alles al rondgaan.

Een contactpersoon van de Turkse grootheid laat via de media weten: 'Er is een bod van de Chinese club Beijin Guoan binnengekomen op Podolski. De club heeft dit nu in beraad. Of het van een transfer komt hangt vooral van de speler zelf af.'

Waar Podolski nog een doorlopend contract heeft tot medio 2018 ligt de bal nu vooral bij de Duitser zelf.

