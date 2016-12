AUW: Nasri gehackt op twitter en krijgt SEX tweets binnen

Waar Nasri ineens op een foto verscheen met een vrouwelijke arts van Drip Docters, hierbij de tekst dat de voetballer een behandeling had gehad waarin hij in goede conditie van zou blijven.

De domste zet van Nasri was om hierop in te gaan en te reageren dat hij inderdaad een onderonsje had gehad met de vrouwelijke arts. Vervolgens weet Nasri te melden dat zijn vriendin het onderonsje had geregeld en dat hij was vreemdgegaan nadat zijn vriendin weg was.

Daarna verscheen er een bericht op zijn twitter dat hij was gehackt en dat het topmodel Arana erachter kon zitten omdat ze hem had bedrogen. Uiteindelijk kon Nasri zelf een einde aankondigen, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de kous af is.

El Pais komt daarna met het bericht dat Nasri de regels van WADA-protocol heeft verbroken, daarbij het feit dat hij bij Drip Docters was wat verboden middelen gebruikt.

El Pais vindt het vreemd dat zulke praktijken deze middelen gebruiken, wanneer Nasri terugkomt bij Sevilla zal hij worden ondervraagd en beschuldigd van dopinggebruik.

