BBC ziet Giggs als perfecte kandidaat voor Swansea City

Eerder werd ook al Jaap Stam genoemd als een van de kandidaten. Dinsdag ontsloeg de club uit Wales Bob Bradley na 85 dagen.

Coleman is momenteel de bondscoach van Wales, maar bij Swansea zou hij meer kunnen gaan verdienen. De 43-jarige Giggs heeft al twee gesprekken gevoerd met de club, dat was voordat Bradley in oktober werd aangesteld.

Voorzitter Huw Jenkins zou onder de indruk zijn geraakt van de oud-speler van Manchester United. Echter heeft Giggs nog geen enkele ervaring als hoofdtrainer.

Rene Meulensteen, die lange tijd met Giggs werkte bij Manchester United, denkt dat een vertrek naar Swansea een juiste stap zou zijn voor de voormalige vleugelaanvaller. 'Of het voor hem het juiste moment is? Hij moet ergens beginnen. En toen hij eerder in verband werd gebracht met Swansea, vond ik het al een goede club voor hem.'

