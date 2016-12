Boomlange Papazoglou moet doelpunten maken voor Roda JC

Vorig seizoen maakte de 28-jarige Papazoglou de overstap van Olympiakos naar België. Bij Kortrijk was hij in 28 competitiewedstrijden zeven keer trefzeker.

De 1,95 meter lange spits scoorde dit seizoen nog niet. Hij raakte ook nog eens zijn basisplaats kwijt aan Lars Veldwijk, die overkwam van PEC Zwolle.

In Griekenland speelde hij naast Olympiakos ook in een eerder stadium voor PAOK Saloniki en OFI Kreta.

Ton Caanen, technisch directeur van Roda JC, is blij met een extra optie voor in de spits. 'Met de komst van Thanasis hebben we meer mogelijkheden in onze aanvalslinie. De speler is goed bekend bij de scouting en onze technische staf', vertelt Caanen op de website van de club.

