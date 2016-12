Kijk hier de gratis live stream Rangers - Celtic. Live Schotse Premier League-voetbal kijken met de livestream Rangers - Celtic.

De Old Firm wordt op oudejaarsdag gespeeld. Rangers is terug op het hoogste niveau en zal direct in eigen huis (Ibrox Stadium) willen winnen van Celtic. Heel Glasgow zal zich opmaken voor de wedstrijd der wedstrijden. De laatste wedstrijd werd in de League Cup met 1-0 door Celtic gewonnen.

Bekijk het hier via de gratis live stream Rangers - Celtic gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Rangers - Celtic.

Reageer op NU GRATIS LIVESTREAM: Rangers - Celtic