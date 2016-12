Simeone en Santos gezien de beste trainers van 2016

Op basis van statistieken wijst de federatie altijd per jaar een beste trainer, scheidsrechter of speler aan. Over het afgelopen kalenderjaar moeten trainer(s) Simeone en Fernando Santos worden uitgeroepen tot beste trainers.

Waar Simeone als clubtrainer de beste was, was Santos dat als bondscoach. Waar Santos met Portugal het EK wist te winnen in Frankrijk in de finale van het gastland, was Simeone nog zonder prijzen. Wel stond Atletico in de finale van de Champions League en werd het derde in de Spaanse Liga.

Waar op 9 januari de beste trainer van 2016 wordt aangewezen, weet Simeone de trainers Zidane (Real Madrid) en Ranieri (Leicester City, landskampioen red.) voor zich te houden.

