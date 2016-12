Waar Swansea City bijna de rode lantaarn drager is in de Engelse Premier League (voorlaatste op doelsaldo), heeft dat trainer Bradley na 85 dagen alweer zijn baan gekost bij The Swans. De club in nood is haastig op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en de naam van Jaap Stam wordt genoemd.

Waar Jaap Stam sinds afgelopen zomer bij Reading prima presteert, staat de club derde in het Championship na 23 wedstrijden. Of Reading van plan is om Stam af te staan is nog maar de vraag, Stam zelf is nog niet op de hoogte van de interesse.

Reageer op Jaap Stam genoemd als opvolger Bradley bij Swansea City