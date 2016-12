Denen snappen niets van stormachtige ontwikkeling Dolberg

'Als we de sensatie betrekken op een speler: Kasper Dolberg, die er out of the blue - maar dan ook écht uit het niets - was. Want bij alle namen die je overal hoorde van spelers die uit jeugdopleidingen zouden doorstromen, heb ik nooit Dolberg voorbij horen komen. Van niemand. Ook in Denemarken is iedereen stomverbaasd dat dit ineens gebeurt.'

Waar Dolberg in 16 Eredivisieduels precies de helft tot scoren kwam, was hij in de Europa League ook nog trefzeker. Waar Dolberg op Europees niveau ook al drie keer het net vondt, was dat voor de Deense bondscoach het teken om Dolberg bij de selectie te halen.

Dolberg werd dit jaar ook genomineerd tot sporttalent van het jaar in Denemarken.

