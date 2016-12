NEWS: Rafael v.d Vaart en Estevana zijn zwanger

'Eindelijk kunnen we vertellen dat we in verwachting zijn' schrijft Estevana bij een foto waarop zij te zien is met Rafael en zijn zoontje Damian. Hierin steken zij vier vingers op, wat aanduidt dat ze straks met zijn vieren zijn.

Rafael v.d Vaart laat op zijn eigen twitter weten: 'Superblij, trots en heel dankbaar willen Estavana en ik vandaag bekendmaken dat Estavana in blijde verwachting is. We gaan een spannende tijd tegemoet en hopen dat alles goed zal gaan. Ik houd jullie op de hoogte.'

Waar het stel pas begin van dit jaar elkaar heeft gevonden, is het allemaal snel gegaan. Waar Rafael met Silvie nog een kind heeft uit het eerste huwelijk, wordt het voor hem nu nog spannender.

