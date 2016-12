De Boer, De Mos en Perez: 'Feyenoord wordt dit seizoen kampioen'

Allereerst komt Ronald de Boer aan het woord, 'Ik verwacht dat Feyenoord, Ajax en PSV heel dicht bij elkaar gaan komen. Afgelopen seizoen hebben we tot het einde een race om de prijzen van twee paarden gezien, maar ik verwacht zo’n zelfde afloop nu met drie paarden. Of het Feyenoord gaat lukken om de titel te pakken, durf ik nog niet te zeggen.' Ronald durft nog niet hardop te zeggen of het feest wordt op de Coolsingel.

Aad de Mos zelf durft wel zijn hand in het vuur te steken voor de Rotterdammers, 'Ik denk dat Feyenoord het gaat volhouden. Ik geloof in de eerste landstitel sinds 1999. Ik zie wel gelijkenis met het seizoen waarin PSV kampioen werd met Wijnaldum en Depay. Die jongens hadden zich heilig voorgenomen alles opzij te zetten voor de titel en die instelling zie ik terug bij Feyenoord. Iedereen doet alles voor dat éne doel en het zit gewoon goed in de groep.'

Perez volgt het voorbeeld van De Mos en hoopt niet dat de Rotterdammers dit seizoen de landstitel mislopen en de misere nog groter kan worden. 'Ja, Feyenoord houdt het vol. Ik denk dat ze in Rotterdam kampioen worden. Ik gun het ze heel erg. Zeker omdat ze er al sinds 1999 op wachten én vanwege de depressie die anders uitbreekt in Rotterdam en omstreken, als het nu weer niet lukt.'

