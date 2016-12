Chinese bond denkt aan arbiter Clattenburg

Buitenom de beste voetballers, moeten nu ook de beste arbiters naar China komen om het voetbal nog meer kracht bij te zetten. De Chinese bond zou het plan hebben opgezet om nu de beste scheidsrechter(s) naar China te gaan halen.

The Daily Mirror weet te melden dat Mark Clattenburg verleidt moet worden met het grote geld om de overstap naar China te maken. Clattenburg stond in 2016 nog in de finale van het WK en mocht de finale van de FA Cup ook al leiden.

Of Clattenburg zelf te pushen is voor de overstap naar China is nog maar de vraag, wellicht dat het grote geld wat hij kan verdienen hem over de streep kan trekken. Eerder deze week zette Tevez al een krabbel onder een verlenging, die hem 700.000 euro per week gaat opleveren.

