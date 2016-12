Villa: Lionel Messi gaat gewoon verlengen bij FC Barcelona

Waar de laatste maanden al diverse speculaties de wereld zijn ingeslingerd, laat oud ploeggenoot en spits David Villa weten dat hij het zichzelf niet kan voorstellen dat Lionel Messi niet gewoon verlengt bij de Catalaanse grootmacht. 'Ik denk dat hij wel gaat bijtekenen. FC Barcelona houdt van Messi en andersom ook. Iets anders kunnen we ons niet voorstellen,' aldus Villa in gesprek met SPORT.

Tussen 2010 en 2013 speelde Villa zelf voor FC Barcelona wat hem overnam van Valencia FC, en als het aan hem lag was dat langer geweest in de sinaasappelstad, 'Ik was langer bij Valencia gebleven als ze niet in geldnood hadden gezeten.'

'Bij Barcelona besloot ik na drie jaar weg te gaan om in een ander team een belangrijkere rol te krijgen.' Waar Villa daarna via Atletico Madrid naar New York City FC ging, kreeg hij daar de stempel als meest waardevol speler met 22 goals in de MLS League afgelopen seizoen.

