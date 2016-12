Trybull: Top niveau Eredivisie kan mee in Bundesliga

Waar Petrovic de Duitser als grote onbekende naar ADO Den Haag haalde, had de Duitser ervaring en kon hij ook nog eens transfervrij worden opgehaald bij Gruther Furth. Waar Tom Trybull in 2012 bij Werder Bremen zijn debuut maakte in de Bundesliga, stond hij destijds te boek als groot talent.

De manager van Werder Bremen liet in 2012 toen doorschemeren dat Tom Trybull zelfs op het middenveld van FC Barcelona makkelijk zou meekunnen. 'Ik voelde daardoor geen extra druk ofzo,' aldus de Duitser zelf. 'Maar ik wist wel dat ik vaak in die uitspraak herinnerd zou worden. Als ik slecht zou spelen, zou men schrijven: het is hem naar de bol gestegen. Het was mooi dat Allofs dat over mij zei, maar uiteindelijk moest ik het zelf op het veld laten zien. Later is ook over mij geschreven dat mijn spel niet bij het Duitse voetbal zou passen, maar toch heb ik er een paar prima jaren gehad.'

De middenvelder verkoos de Eredivisie dus voor een langer verblijf in de Duitse Bundesliga, en bij ADO Den Haag heeft hij het geweldig naar zijn zin. Hij speelde tot dusver alle duels mee op een na (door een schorsing). 'Ik had meer mogelijkheden, maar na een Scheissjahr bij Greuther Fürth wilde ik een club die bij me paste en waar ik veel zou spelen. Dat is met ADO goed gelukt.'

