Geen Ajax, maar Fries Heerenveen voor Noor Ødegaard

Het Friese SC Heerenveen en de Spaanse grootmacht Real Madrid lijken een akkoord te hebben bereikt over de overstap van Ødegaard naar de Nederlandse Eredivisie. Maar een Noors TV station denkt te weten dat het niet SC Heerenveen is waarmee Ødegaard praat, maar een club in Amsterdam (Ajax red.).

Waar de Friezen hopen op Ødegaard en hem willen huren van Real Madrid tot medio 2018, kwam de Noor in het elftal van de Koninklijke pas een keer in actie in het elftal van Zidane. Het lijkt erop dat Real Madrid akkoord is met de huur van Ødegaard aan SC Heerenveen, maar wil het nog niet bevestigen of ontkennen.

Een transfer naar het Franse Stade Rennes is eerder al afgeketst.

