Waar het 15-jarige talent van PSV ook over de landsgrenzen niet onopgemerkt blijft, mag Sidibe pas op zijn 16e een officieel voorcontract tekenen. Waar er genoeg interesse is voor het jeugdtalent, hoeft PSV niet bang te zijn dat Sidibe snel Eindhoven verlaat.

In gesprek met Gazet van Antwerpen laat Sidibe weten dat hij dolgraag wil doorbreken bij PSV. 'Ik houd de voeten stevig op de grond. Ik voel me thuis bij PSV. Het is mijn doel om hier door te breken in het eerste elftal.'

Reageer op Sidibe: 'Heb maar een doel en dat is het eerste van PSV halen'