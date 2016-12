Sneijder: Als mens kan Van Gaal nog leren, als trainer is hij geweldig

Waar Oranje met Sneijder in 2014 tot de laatste vier op het WK wist te komen, was dat voornamelijk te danken aan de tactische en technische inzichten van Louis van Gaal. Sneijder heeft ook een hele andere blik gekregen op de oud bondscoach destijds.

'Ik heb altijd gezegd dat Louis van Gaal technisch en tactisch de beste trainer is die er is,' aldus Sneijder in gesprek met FOX. 'Alleen in de omgang met spelers denk ik dat er nog wel wat te winnen valt voor hem.'

Waar Sneijder zich absoluut niet negatief wil uitlaten over Van Gaal, gaat hij verder, 'Met hem als trainer, op het veld, heb ik een perfecte tijd gehad. Dat waren de leukste trainingen. Alleen als mens, tijdens persoonlijke gesprekken of bij dingen die er omheen gebeurden heb ik eigenlijk alleen maar problemen met hem gehad.'

