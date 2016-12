Bruiloft Carlos Tévez verpest door inbraak in eigen huis

Terwijl Carlos Tévez zijn ja-woord gaf, werd er tegelijkertijd in zijn huis op Beunos Aires ingebroken. Waar de bruiloft de gehele kerst had moeten duren, werd er roet in het eten gegooit toen Carlos Tévez en zijn vrouw huiswaarts moesten na inbraak alarm.

Waar de spits halsoverkop huiswaarts keerde, wordt het nieuws lang en breedt over het nieuws verspreidt. En dat terwijl Carlos Tévez op het punt stond om zijn club Boca Juniors te verlaten en te gaan voor de verleiding in China waar het grote geld zit.

