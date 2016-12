Swansea zet Bob Bradley na drie maanden opnieuw op straat

Waar Swansea City voorlaatste staat in de Engelse Premier League, werd Bob Bradley juist aangenomen om The Swans te laten klimmen. Hierin faalde Bob Bradley waardoor hij na drie maanden gewoon weer op straat staat.

Waar Fer en V.d Hoorn bij The Swans spelen, lijkt de club richting degradatie af te glijden. Slechts 85 dagen de tijd heeft Bob Bradley gehad om de club naar hogere sferen te krijgen. Waar afgelopen kerstdagen met 4-1 werd verloren van West Ham United was dat alweer het 9e verlies in 11 duels voor Bob Bradley, wat dus zijn ontslag betekende.

Waar aankomende duels met Crystal Palace en Bournemouth voor de ommekeer moeten zorgen, zal dat dus gaan zonder Bob Bradley.

