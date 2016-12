Wout Brama verlaat PEC Zwolle en komt per 1 januari uit voor FC Utrecht, waar Strieder bij FC Utrecht in de lappenmand zit moet Brama zijn plek per direct gaan opvullen bij de Domstedelingen.

Bij FC Utrecht gaat Brama aan het werk onder trainer Ten Hag, voor hem geen onbekende die hij nog kent uit zijn tijd bij FC Twente. Waar Brama in 2005 zijn debuut maakte voor de tukkers, waar hij in totaal 9 seizoenen speelde voordat hij de overstap maakte naar PEC Zwolle.

FC Utrecht wordt voor Brama pas zijn derde club in het betaald voetbal. Over de tranfersom wordt niet gesproken.

Reageer op Brama per 1 januari in het shirt van FC Utrecht