FC Utrecht sluit boekjaar af in het rood, maar boekt ook meer omzet

Bij het verlies van 4,9 miljoen euro, lijkt het opnieuw een negatieve sfeer bij FC Utrecht. Toch lijkt het einde in zicht, want de omzet van de club steeg afgelopen boekjaar. Maar waar de omzet steeg, stegen de kosten ook, waar de play off tegen Heracles Almelo uiteindelijk het eindstation was.

In de toekomst zal FC Utrecht toch moeten gaan snijden in het kostenoverzicht, 'Doel komende jaren is een drastische verbetering van het operationele resultaat. Inclusief transfers sturen wij jaarlijks op een positief netto resultaat,' aldus de Algemeen Directeur op de clubwebsite.

Waar komend boekjaar wel zwarte cijfers worden verwacht, is dit voornamenlijk te danken aan de transfers van Ramselaar en Letschert.

