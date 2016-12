Sittard zocht al een tijdje naar een nieuwe trainer en is nu dus uitgekomen bij de ex-profvoetballer Oliseh. Oliseh speelde vroeger onder andere bij Ajax, Borussia Dortmund, Köln en Juventus. Oliseh was verder ook negen jaar lang een belangrijke speler in het Nigeriaans voetbalelftal.

Trainer Ben van Dael werd 17 december ontslagen door matige resultaten, nu is dus zijn opvolger bekend.

Talen

Oliseh zal geen moeite hebben met de taal, aangezien hij meerdere talen aardig goed spreekt. Mocht Sittard dus spelers hebben die niet goed Nederlands kunnen, is de coach het verbindingspunt.

Reageer op Fortuna Sittard strikt Sunday Oliseh