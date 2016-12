Chelsea valt niet meer af te stoppen, onmogelijk

Twaalf wedstrijden op rij gewonnen, dik eerste in de Premier League. Veel beter kan het tot nu toe niet in het eerste seizoen van Conte in de Premier League, het is werkelijk waar een fenomenale machine wat Chelsea op dit moment doet.

Op begeven moment denk je, nu verliezen ze

Tegen clubs als Manchester United en Manchester City denk je dan uiteindelijk: "Hier stopt de reeks, nu gaan we weer een keertje verliezen." Maar zelfs tegen de top is Chelsea meesterlijk de baas. Man City kreeg een pak slaag en Man United heeft nog altijd pijn van de klappen. Dat hebben de fans van Chelsea te danken aan die mooie datum 24 september. Toen er 3-0 werd verloren van de grote rivalen Arsenal. Het was een onvergetelijke wedstrijd, Arsenal leek eindelijk weer serieuze titelaspiraties te hebben en Chelsea leek weer te eindigen zoals het dat vorig seizoen had afgesloten: rond de achtste plek.

En dan boeit het eigenlijk niemand dat de club uit de EFL Cup is gegooid door West Ham, want die Cup kan iedereen een worst wezen. Het gaat om Europees voetbal - wat ze niet eens hebben - en vooral de League. Ook de FA Cup doet er nog wel aardig om. Daar leven Engelsen écht naar toe.

Zakelijk

Vooral de moeilijke degradatieclubs vormden een probleem voor Chelsea, de verdediging was namelijk altijd van minimaal zes man bij die clubs (Sunderland, etc.) en dan werd er toch met een minimumscore van 1-0 gewonnen. Dat gebeurde een paar keer achter elkaar met dat soort clubs, dat maakt een kampioen.

Dit is de belangrijkste maand in Engeland, dat zegt elke fan, trainer en speler. Chelsea hield zich al de gehele maand staande en ook op Boxing Day pakte de club AFC Bournemouth. Nu moet de club op oudjaarsdag het opnemen tegen Stoke City. Als die club overwonnen wordt, schat ik de kampioenskansen van Chelsea in op 99%.

