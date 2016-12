China wil ook Pepe en Dia Maria lokken met berg geld

Waar de verdediger van Real Madrid een aflopend contract heeft bij de Koninklijke, lijkt een transfervrij vertrek voor de hand liggend volgens Marca. Waar het nieuwsblad zelfs weet te melden dat de Portugees een stap naar China wel ziet zitten.

In de Chinese SuperLeague zou Pepe een van de best betaalde voetballers in de wereld kunnen worden, en dat op 32 jarige leeftijd. Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft het aanbod inmiddels in beraadt.

Maar niet alleen Pepe lijkt de stap naar China te kunnen maken, ook Di Maria lijkt voor het grote geld te kunnen gaan kiezen. Waar de International bij PSG op een vertrek aast, lijkt hij ook te gaan vallen voor de charmes van het grote geld in China.

