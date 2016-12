Mourinho wil samen lunchen met Ferguson, 'Hij is altijd meer dan welkom'

Momenteel staat de Portugese coach Jose Mourinho aan het roer bij de Engelse grootmacht, waar het steeds beter lijkt te gaan. Waar Ferguson alleen maar op de tribunes mocht toekijken van Moyes en Van Gaal, gaat Mourinho juist een extra stapjes verder.

De oud manager van de club die vele successen behaalde is meer dan welkom bij de trainingen van United. 'Hij was niet teruggekeerd sinds zijn vertrek, maar ik heb hem teruggehaald zodat hij zijn oude collega’s weer kon zien, de mensen waar hij zo lang mee heeft gewerkt. Hij mag van mij ook de trainingen zien,' aldus Mourinho in het fan magazine van de club.

'Ik wil dat de spelers hem ook zien, daarbij wil ik binnenkort wel een keertje samen met hem lunchen, ' liet Mourinho weten. 'Ik respecteer het verleden en ik weet dat hij van de club houdt. We hebben een goede band en dit is zijn huis. Als hij wil komen, in de kleedkamer of wil zien hoe de jongens trainen, dan weet hij dat hij meer dan welkom is', sloot Mourinho af.

