Everton wint van Leicester City en tankt zelfvertrouwen

'Een uitduel met Leicester City is altijd lastig. We speelden goed, voor rust beter dan in de eerste helft,' was Koeman duidelijk na afloop tegenover de BBC. 'We waren vanaf het begin beter, maar in balbezit kwamen we niet goed voor de dag. Dat werd beter toen we op voorsprong kwamen. Je zag het verschil. Het is een kwestie van vertrouwen en dat hadden wij.'

'Zij creëerden niks, wij kregen de beste kansen,' vervolgde Koeman. 'Je moet zo'n wedstrijd dood maken. Uiteindelijk gebeurde dat via Romelu Lukaku. Het was een goede teamprestatie. We speelden prima en hielden de nul. Dat is belangrijk.'

