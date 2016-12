De laatste speeldag in het kalenderjaar 2016 werd ook simpelweg gewonnen, Bournemouth AFC werd met 3-0 opzij gezet op het eigen Stamford Bridge. De zege was alweer de 9e zege voor de Londenaren op rij, de vorm van Chelsea wordt daarmee nogmaals onderstreept.

De manier waarop de Londenaren op voorsprong kwamen was om je vingers bij af te likken, een snelle combinatie werd afgerond door Pedro. Waar Bournemouth in de rust nog maar met 1-0 achterstond, was na rust direct klaar toen Chelsea vanaf de stip de tweede van de middag maakte.

De Belg Hazard was vanaf de stip goed voor zijn 50e goal in het shirt van Chelsea, dus zette een record neer. Pedro die de openingsgoal verzorgde, kon ook voor het slotakkoord tekenen op Stamford Bridge.

Reageer op Chelsea weet ook laatste duel in 2016 simpel te winnen