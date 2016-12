VIDEO: Mkhitaryan scoort met hakgoal a la scorpioen

Waar Zlatan in het duel op 2e kerstdag zijn 50e goal van het jaar liet aantekenen, was dat niet het enige wat te genieten viel. De goal van Mkhitaryan was van ongekende schoonheid. De vergeten Armenier lijkt weer helemaal opgeleefd bij Manchester United.

Waar de aanvaller op wonderbaarlijke wijze wist te scoren, liet hij al vallend de bal via de hak (a la scorpioen) de bal in het net verdwijnen. Zie hieronder de goal.

