Mourinho en Zlatan pakken opnieuw zege en zette Sunderland weg

Met alweer zijn 50e goal in het kalenderjaar 2016 zette Zlatan United in de goede koers, daarbij bereidde hij de andere twee goals van Manchester United voor wat de zege op Sunderland betekende.

Toch had coach Mourinho na afloop nog een kritische kanttekening, 'Zlatan kan beter, hij had meer moeten scoren. Hij had een kans op de 2-0. Ik dacht: 'het duel zit erop, maar nee.' Maar buiten de goals is zijn werklust geweldig. Ik zag hem sprintduels aangaan met Laminé Kone (27, red.) en Papy Djilobodji (28, red.). Jonge gasten, maar Zlatan (35, red.) was sterker en sneller dan zijn. Geweldig.'

Ook over de weer opgeleefde Mkhitaryan had Mourinho alleen maar lovende woorden over, 'Hij heeft al heel wat mooie goals gemaakt in zijn loopbaan. Ik ben zo blij voor hem. Hij is sterk teruggekomen na zijn blessure. De mensen op Old Trafford houden van hem. Dat is erg belangrijk voor Micki.'

