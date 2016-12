Ajax is stokoud record bijna kwijt aan The New Saints

De kampioen van Wales wist op tweede kerstdag met 4-0 van Cefn Druids te winnen, wat de 26e zege op rij betekende voor de kampioen van Wales. Het oude record van Ajax wat uit 1971/1972 dateert uit de successessie lijkt dus aan diggelen te gaan als The New Saint nog een overwinning weet te pakken.

Op 30 december komt The New Saints opnieuw in actie, als dan wordt gewonnen van Cefn Druids zal het stokoude record uit de geschiedenisboeken worden overschreden. Wel zal dan de kanttekening worden gemaakt dat Ajax vele malen sterkere tegenstand had.

