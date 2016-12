Basaçikoglu ondanks weinig speelminuten tevreden bij Feyenoord

Waar de wisselvalligheid van Basaçikoglu bij Feyenoord symboliseert hoe de buitenspeler ervoor staat, gaf hij in de topper tegen Ajax wel de assist waardoor ploeggenoot Jørgensen de winnende treffer maakte. Maar de andere topper tegen PSV stond Basaçikoglu juist te boek als schlemiel na het missen van een 100% kans.

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat hij weten dat het hem zit in de kleine dingen, 'Die kans tegen Ajax, als ik die wel langs Onana schiet, is het gevoel misschien opeens heel anders.'

De wisselvalligheid en de onberispelijke momenten dragen momenteel bij aan dat Basaçikoglu nog steeds geen vaste waarde is in het elftal van Feyenoord. Waar de aanvaller zelf er anders over denkt: 'Dat is één van de kleine dingetjes, die worden er nu in de media uitgepikt. Het is leuk dat je met een mooi kapsel de kleedkamer binnenstapt, maar dat maakt je geen goede voetballer. Alle beetjes helpen. Ik wil alleen nog maar opvallen door mijn spel, niet door een aparte haardracht.'

