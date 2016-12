COLUMN: Guidetti schrikt sportwereld op met plotseling vertrek

Waar Guidetti op tweede kerstdag besloot om de stekker uit Oranje te trekken en voor Turkije te kiezen, is hard aangekomen bij de Rotterdamse aanhang. 'Ik ben zeer verrast en teleurgesteld door zijn keuze,' reageert een trouwe fan van de Eredivisie koploper en Oranje.

'Waar we Guidetti alleen maar kennen als een pure liefhebber, hebben we hem de afgelopen jaren op allerlei manieren proberen zwart te maken. Dat het nu notabene op tweede kerstdag moet gebeuren dat hij ermee stopt doet ons erg pijn. Vooral toen hij schreeuwend met zijn handen achter zijn oren Ajax... Ajax...Ajax.... riep en nu voor Turkije kiest kan er bij mij niet in.'

De aanvaller bracht met zijn inbreng bij de Rotterdamse grootheid de club uit het westen gouden tijden. 'Ik ben Giovanni dankbaar voor alles wat hij ons team heeft gebracht,' aldus Guidetti.

