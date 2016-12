De Belgische club maakte op tweede kerstdag wereldkundig dat trainer Maes per direct op straat is gezet. Waar Genk momenteel uitkomt op de 9e plek in de Belgische competitie, was dat reden genoeg voor het bestuur om met kerst de knoop door te hakken.

'Het bereiken van de play offs komt door de tegenvallende prestaties in gevaar, hierdoor is de beslissing gemaakt om de samenwerking te beeindigen,' valt te lezen in een officieel statement op de clubwebsite.

Het bereiken van Play Off 1 komt fors in gevaar door de tegenvallende resultaten van de laatste weken. Hierom werd beslist de samenwerking te beëindigen



Lees meer: http://voetbalflitsen.nl/nieuws/4zwnne/rc-genk-ontslaat-coach-maes-op-tweede-kerstdagHet

Reageer op Genk zet trainer Maes met kerst op straat